للعائدين من روسيا والسودان.. 4 ضوابط جديدة للتقديم بالجامعات الخاصة "مايو ويونيو 2025"

كتب- عمر صبري:

قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال اجتماعه الدوري بجامعة الريادة، برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، فتح باب التقديم للطلاب العائدين من روسيا والسودان، شهرَي مايو ويونيو المقبلَين 2025.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأربعاء، على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولتَي روسيا والسودان، الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، وجاءت التوصيات كما يلي:

• الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قِبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.

• الاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتَي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى؛ سواء أكانت مواد إجبارية أم اختيارية.

• تأكيد استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).

• وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.

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