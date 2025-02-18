قرار رسمي بشأن مواعيد العمل بجامعة عين شمس خلال شهر رمضان

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا لتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025، في إطار تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الشهر الكريم.

ووفقًا للقرار، جرى تحديد مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، مع التأكيد على عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال الشهر.

ووجه رئيس الجامعة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، متمنيًا للجميع شهرًا مباركًا.

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