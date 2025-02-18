افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة القاهرة "بداية جديدة.. مستعدون للحياة"

كتب - عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، المهرجان الكشفي الـ45 والإرشادي الـ33 لجوالي وجوالات الجامعة تحت شعار "بداية جديدة.. مستعدون للحياة"، والذي يستمر حتى 20 فبراير الجاري، بحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، والقائد أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية بالجيزة، وفرج عيد، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة، ومديري رعاية الشباب بالكليات، وذلك بالمخيم الدائم بملاعب الجامعة.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور في افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، الذي تحرص الجامعة على تنظيمه على مدار سنوات ممتدة، مؤكدًا أهمية تنظيم هذا المهرجان داخل الجامعة لكونه يُقدّم نموذجًا للعطاء والاشتراك في فرق العمل، ومشيدًا بجهود الطلبة والطالبات المشاركين في المهرجان.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر للدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات لحرصهم على التواجد مع أبنائهم الطلاب في افتتاح المهرجان، موجهًا الطلاب بضرورة العمل وبذل الجهد من أجل إنجاح هذا المهرجان وإخراجه بالمظهر اللائق باسم وعراقة جامعة القاهرة.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب من الجوالة والجوالات بضرورة الفخر بانتمائهم لكلياتهم ولجامعة القاهرة العريقة ولمصر، مشيرًا إلى أن الطالب الجوال هو نموذج للمواطن الفعال الذي يعمل مع الآخرين من أجل الخدمة العامة وخدمة الوطن ومصرنا العزيزة.

وقال الطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن المهرجان الكشفي الـ45 والإرشادي الـ33 لجوالي وجوالات الجامعة يمتد عبر أجيال كثيرة، ولا يستهدف الترفيه فقط، بل هو بمثابة مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة، مشيدًا بجهود المشاركين من الطلبة والطالبات في المهرجان وحرصهم على الحفاظ على هذا النشاط.

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