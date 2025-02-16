السفير الإنجليزي عن صلاح ومرموش: يمثلان جسر للتواصل بين مصر وبريطانيا

كتب- عمر صبري:

قال السفير الإنجليزي بالقاهرة، جارث بيلي، إن اللاعبين محمد صلاح وعمر مرموش، يمثلان أفضل قيم ومبادئ مشرفة ونموذج للشباب المصريين والبريطانيين.

وأضاف السفير الإنجليزي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن محمد صلاح معروف في الدوري الإنجليزي منذ سنوات أما عمر مرموش فهو جديد ويجب الاستفادة منه.

وتابع سفير بريطانيا لدى القاهرة: "كل الفخر بهما لأنهما يمثلان جسر للتواصل بين مصر وبريطانيا".

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