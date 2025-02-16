مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

كتب- عمر صبري:

تصوير- محمد معروف:

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك توجهًا لبناء جسور تواصل بين خريجي الجامعات التكنولوجية ونظرائهم من الجامعات الأكاديمية، في ظل بعض التحديات المتعلقة بالاعتراف بمستوى خريجي الجامعات التكنولوجية مقارنة بالجامعات التقليدية.

وأشار إلى أن التعليم البريطاني يُعد من أكثر الأنظمة التعليمية كفاءة وجودة، موضحًا أن المناهج المصرية شهدت تطويرًا لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى المجلس الأعلى للجامعات إلى قياس مدى قدرة المناهج على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى ما هو أبعد من نطاق الجامعات.

وأضاف "رفعت"، أن هناك مرونة كبيرة في إنشاء الجامعات بمصر، مع تزايد الإقبال على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد أول دفعة من خريجي الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفد بريطاني رفيع المستوى في زيارة أكاديمية لمصر

جاءت تصريحات "رفعت"، خلال زيارة أضخم وفد جامعي بريطاني للعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك لاستكشاف فرص التعاون الأكاديمي والبحثي في مصر.

وضم الوفد ممثلين عن كبرى الجامعات البريطانية، مثل: جامعة شيفيلد هالام، وجامعة لوفبورو، وجامعة إسكس، وجامعة إيست أنجليا، وجامعة إكستر، وجامعة تشيستر، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية.

واستمرت الزيارة لمدة ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 فبراير، بتنظيم من المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وبدعم من السفارة البريطانية.

أهداف الزيارة والتعاون الأكاديمي

تركزت المناقشات خلال الزيارة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

- افتتاح فروع دولية للجامعات البريطانية في مصر.

- تطوير برامج أكاديمية مشتركة.

- تعزيز التعاون في البحث والابتكار.

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعتي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية في القاهرة.

وشمل البرنامج زيارات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، إلى جانب فعالية تواصل وعشاء ثقافي بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية البريطانية.

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