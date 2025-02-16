السفير البريطاني بالقاهرة: التعليم في مصر متقدم للغاية

كتب- عمر صبري:

تصوير - محمد معروف:

قال جاريث بيلي، السفير البريطاني بالقاهرة، إن مهمة السفير هي التواصل بين دولة وأخرى أيًا كان نوع هذا التواصل، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر والتواصل معها ممتاز.

وأضاف أن هناك العديد من الظلال حول ما يُرى في مصر، لكن كل أسبوع يقضيه في البلاد يزيل هذه الظلال ويزداد الوضوح، مشيدًا بأجندة المجلس الثقافي البريطاني.

وأكد أن هناك حماسًا ملحوظًا داخل وزارة التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن التعليم في مصر متقدم للغاية بسبب المناخ والبيئة التعليمية الداعمة.

جاء ذلك خلال استقبال العاصمة الإدارية الجديدة لأضخم وفد جامعي من بريطانيا يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، لاستكشاف فرص التواجد والتعاون الأكاديمي والبحثي في مصر.

ضم الوفد ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية. وتستغرق زيارتهم ثلاثة أيام، من 16 وحتى 18 فبراير، بتنسيق من المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، وبالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر وبدعم من السفارة البريطانية.

ارتكزت مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.

كما تضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعتي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية في القاهرة، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وفعالية تواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية البريطانية، بحضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بيلي السفير البريطاني بالقاهرة.