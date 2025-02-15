أسوان في قلب الحدث.. مهرجان الثقافة والفنون يجمع العالم

أسوان – إيهاب عمران:

أنهت محافظة أسوان، بالتعاون مع وزارة الثقافة، استعدادتها لاستضافة الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي ينطلق غدا الأحد 16 فبراير ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

يأتي المهرجان هذا العام تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، حيث يقدم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في 18 موقعًا ثقافيًا تشمل قصور الثقافة والمسارح والنوادي بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المهرجان يهدف إلى تقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث الدولي والعربي والإفريقي والمحلي، من خلال مشاركة 25 فرقة فنية، منها 13 فرقة أجنبية و12 فرقة مصرية.

وتضم الفرق الأجنبية مشاركين من دول الهند، الصين، صربيا، بولندا، بنما، ليتوانيا، اليونان، سيرلانكا، كولومبيا، سلوفاكيا، التشيك، تونس، والجزائر. بينما تمثل الفرق المصرية محافظات أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، الأنفوشي، العريش، توشكى، الوادي الجديد، الشرقية، مطروح، بورسعيد، بالإضافة إلى فرقتي التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

وأوضح محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات اليوم الأول ستنطلق صباح الأحد بجولة بالقوارب الشراعية في نهر النيل، تليها حفل الافتتاح مساءً على مسرح فوزي فوزي، والذي يخرجه الفنان هشام عطوة. وتستمر العروض الفنية على مدار ثلاثة أيام في مختلف المواقع الثقافية والمزارات السياحية بأسوان، مع تخصيص يوم 21 فبراير لإقامة حفلين بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبو سمبل مساءً والثاني بمسرح سوق المدينة، احتفالًا بليلة التعامد.

وتختتم الفعاليات صباح يوم 22 فبراير بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني، لتكون ختامًا مبهرًا لأحد أهم المهرجانات الثقافية والفنية في مصر.