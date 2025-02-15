أسعار تنافسية.. مهرجان "أهلًا رمضان" بجامعة عين شمس -الموعد والموقع

كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، إطلاق مهرجان "أهلًا رمضان" برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف اللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الحرم الرئيسي أمام كلية العلوم، في الفترة من ١٦ إلى ٢٧ فبراير.

ويضم المعرض أكثر من عشرين شركة مصرية وعددًا من العارضين للسلع الرمضانية بأسعار تنافسية.

وينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس "مهرجان العطاء" برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ فبراير الجاري، بالحرم الرئيسي.

ويضم المهرجان وحدات الكشف المبكر عن الأورام والكشف عن الأمراض المزمنة، بالتعاون مع فريق من وزارة الصحة والسكان، كما يتم تنظيم فاعليات ثقافية وترفيهية متنوعة بالتعاون مع وزراة الثقافة، إلى جانب حملة للتبرعة بالدم وتوعية حول أهمية التبرع المنتظم بالدم؛ يقدمها فريق من جمعية شريان العطاء.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محسن الألفي رئيس جمعية شريان العطاء، واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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