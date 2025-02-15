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نص قرارات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، إضافة إلى نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال

ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المهمة، كان في مقدمتها استعراض المنصة الإلكترونية المخصصة لعرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات الحكومية.

وأكد الأعضاء، ضرورة قيام نواب رؤساء الجامعات بمتابعة تحديث المنصة بشكل مستمر، لضمان توثيق كافة الأنشطة والمشروعات المنفذة في هذا المجال.

تعزيز دور الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال

كما ناقش المجلس، التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات تعزيز دور الجامعات في ربط البحث العلمي بالصناعة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ووافق المجلس، على استمرار اللجنة في عملها لوضع آلية تنفيذية تحقق تعاونًا فعالًا بين الجامعات وشركاء الصناعة في المجتمع المدني، على أن يتم تقديم تقرير شامل عن التقدم المحرز في الجلسة المقبلة.

إنجازات الجامعات في خدمة المجتمع

اطلع المجلس، على تقرير مجمع يوثق إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال عام 2024، كما استعرض خطة القوافل التنموية الشاملة التي تعتزم الجامعات الحكومية تنفيذها خلال عام 2025.

وفي سياق متصل، أحيط المجلس علمًا بالتقرير الوارد من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والذي استعرض إنجازات الجامعات الحكومية في محو الأمية، بالإضافة إلى نتائج دورة أكتوبر 2024، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية.

كما تم التطرق إلى مبادرة "محو أمية التغيرات المناخية"، التي أطلقتها جامعة الوادي الجديد، بهدف تعزيز وعي المجتمع الجامعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها.

تحسين كفاءة الإداريين وتعزيز المبادرات البيئية

ناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، حول سبل رفع كفاءة الإداريين العاملين بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، وأوصى بتعميم هذه المبادرة على جميع الجامعات للاستفادة منها.

كما استعرض المجلس، الدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة، بناءً على كتاب رسمي من الدكتورة وزيرة البيئة.

وأوصى المجلس، بتوزيع الدليل على كافة الجامعات، للاستفادة منه في تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة.

تحسين الصورة البصرية وتفعيل المبادرات الرئاسية

في إطار الاهتمام بتحسين البيئة العمرانية، ناقش المجلس كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والذي استعرض حصاد أعمال الجهاز خلال عام 2024، بما في ذلك المشروعات الهادفة إلى تعزيز القيم الجمالية وتحسين الصورة البصرية للفراغات العامة.

وأوصى المجلس، بتعميم هذه الرؤية على الجامعات، في إطار مشاركتها بمشروع "الهوية البصرية" لتحسين المشهد الحضري في مصر.

كما استعرض المجلس، تقارير مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتأهيل الأفراد لسوق العمل.

التزام الجامعات بالمسؤولية المجتمعية

في ختام الاجتماع، ناقش المجلس، تقريرًا شاملًا حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي الذي تؤديه الجامعات لدعم محيطها الاجتماعي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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