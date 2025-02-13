جامعة اسلسكا تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري للتعليم التنفيذي

كتب- عمر صبري:

عقدت وحدة التعليم التنفيذي اجتماعها الأول لمجلسها الاستشاري، في جامعة اسلسكا، والذي ضم مجموعة من مختلف الصناعات لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم للتعليم التنفيذي.

ناقش الاجتماع الرؤية الاستراتيجية للتعليم التنفيذي، ومراجعة البرامج الحالية، وتقديم رؤى حول كيفية استمرار التعليم التنفيذي في اسلسكا في التفوق في توفير تعليم عالي الجودة وإعداد المديرين التنفيذيين في المستقبل.

ضم المجلس الاستشاري الأعضاء، كريم الحناوي الرئيس التنفيذي والأمين العام لجامعة اسلسكا، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لميس نجم مستشارة المسؤولية الاجتماعية للشركات، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، ملاك البابا، عبد الله سلام، ياسمين هلال عضو مجلس إدارة كلية التعليم التنفيذي بجامعة اسلسكا، هدير شلبي، حلمي همامي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا، حازم عبد العظيم عميد كلية الحاسبات بجامعة اسلسكا، وائل فرج مدير أول للتعليم التنفيذي بجامعة اسلسكا، محمد شلباية، وطارق كامل.

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