أمين المجلس الأعلى للجامعات يلتقى بمدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

كتب- عمر صبري:

التقى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات باللواء عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

وألقى الدكتور مصطفى رفعت، بحسب بيان للمجلس الأعلى للجامعات، محاضرة تحت عنوان "إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، بقاعة المحاضرات بالأكاديمية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وبعض الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وكبار العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

وأكد من خلال المحاضرة على حرص المجلس الأعلى للجامعات على تعزيز أطر التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وقيامها بأداء رسالتها التعليمية وفقاً للتنفيذ المخطط لدورات كلية الدفاع الوطنى للعام الدراسى 2024/2025، ولاقت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور وذلك من خلال الإستفسارات والأسئلة التى تم طرحها على سيادته حول موضوع المحاضرة.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تمنح العديد من الدرجات العلمية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ومعترف بها دولياً وإقليمياً.

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