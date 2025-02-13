%85 نسبة نجاح الفصل الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للاداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس بأن نسبة النجاح قد بلغت أكثر من 85% بعد التصحيح الفوري والرصد والمراجعه وإعلان النتائج لأكثر من 95% من المواد الامتحانية.

وأضاف يوسف أن أعمال التصحيح بدأت مباشرة عقب كل امتحان برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، مؤكدة استمرار أعمال الكنترولات ومراجعه النتائج واستكمال إعلان نتائج بعض الفرق والشعب والبرامج والتي تشمل كافه قطاعات الكلية الأدبية والعلمية والتربوية.

وأوضحت الدكتوره أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أن النتائج تم إعلانها ويتم إعلانها على الموقع الإلكتروني UMS كما يفتح باب الالتماسات ورقيا عقب إعلان كل نتيجة.

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