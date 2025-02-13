توصيات وتوجيهات.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب – فبراير 2025

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر أمانة المجلس.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وأكد مصطفى رفعت، أهمية الالتزام بتنفيذ مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة.

كما هنأ الحضور بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا مزيدًا من التقدم للجامعات المصرية.

تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة

استعرض المجلس خطة لإطلاق برنامج تدريبي شامل لطلاب الجامعات بالتعاون مع وزارة الثقافة. قدمت د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ود. كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، تصورًا للبرنامج الذي يهدف إلى تنمية المهارات الأكاديمية والثقافية للطلاب، في إطار دعم مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

تدريب طلاب الفلك والفيزياء الفلكية

ناقش المجلس تقريرًا عن تجربة تدريب طلاب كليات العلوم (تخصص الفلك والفيزياء الفلكية) من جامعات القاهرة، حلوان، بني سويف، والأزهر، في المدرسة الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وأوصى المجلس بتوسيع التجربة لتشمل جميع كليات العلوم بالجامعات المصرية.

إطلاق استبيان لتقييم الخدمات

وافق المجلس على استبيان يستهدف قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ لتقييم جودة الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بهدف تحسين الأداء وتحديد نقاط القوة وفرص التطوير.

أنشطة طلابية وفعاليات قادمة

استعرض مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية الإنجازات السابقة وخطة الأنشطة المقبلة، بما في ذلك تنظيم مسابقة لاكتشاف الموهوبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ولقاءات حوارية حول قضايا الشائعات والذكاء الاصطناعي، وأكد المجلس أهمية إدخال البيانات بدقة في منصة تسجيل الأنشطة الطلابية لضمان الفاعلية.

مشروع محو الأمية

وافق المجلس على إضافة خمسة أعضاء جدد للجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية من جامعات (حلوان، المنصورة، أسيوط، السويس، دمنهور) لتعزيز دور اللجنة.

فعاليات قمية بالجامعات

أعلن المجلس عن تنظيم جامعة بنها "الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية" يوم 30 أبريل 2025، وجامعة الفيوم: الملتقى القمي الحادي عشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الرابع لمسابقة "سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم" في الفترة من 12 إلى 17 أبريل 2025.

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