لو عاوز تدرس برا.. نصيحة من "التعليم العالي والخارجية" بعدم السفر لهذه الدول

كتب- عمر صبري:

خاطب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات، بشأن تفاصيل خطاب رئيس قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تلقى خطابا من وزارة الخارجية بتحديد قائمة الدول التي بها نزاعات مسلحة بالدرجة التي تمثل خطرا على حياة الطلاب الراغبين في السغر أو استكمال الدراسة بها بالخارج.

وأوضح الخطاب أن الدول الأوروبية هي روسيا وأوكرانيا، والدول الآسيوية هي أفغانستان، شرق باكستان، جنوبي الفلبين وتايلاند.

وأضاف الخطاب أن الدول في قارة أفريقيا تشمل الصومال، بوركينا فاسو، النيجر، مالي، الأقاليم الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون، الأقاليم الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية في نيجيريا، الأقاليم الشمالية في توجو، الأقاليم الشمالية في بنين، الأقاليم الشمالية في بنين، الأقاليم الشمالية في الكونغو الديمقراطية، إقليم كابو ديلجادو شمال موزمبيق.

وأشار الخطاب أنه بالنسبة للدول العربية فهي تشمل سوريا، العراق، لبنان، اليمن، ليبيا، السودان، أما الأمريكتين فليس بهما نزاعات مسلحة باستثناء "هايتي".

وناشد أمين المجلس الأعلى للجامعات بالإعلان عن توصية قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية للطلاب الراغبين في السفر.