وزير الصحة: نجاح الملف المصري في الحصول على دعم المركز الإفريقي للأمراض النادرة

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء، لمتابعة مستجدات المشروع وأهدافه البحثية.

أهمية المشروع ودوره في تحسين الصحة العامة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية المشروع في تحديد الخصائص الوراثية للمصريين، ما يساهم في الوقاية والعلاج من الأمراض المختلفة.

وأعلن "عبد الغفار"، عن نجاح الملف المصري في الحصول على دعم المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض النادرة والوقاية منها، مشيرًا إلى عرض الإنجازات خلال مؤتمر الصحة والسكان القادم.

توظيف قواعد البيانات الطبية لدعم الجينوم المصري

استعرض وزير الصحة إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات مبادرات الصحة العامة، مثل "100 مليون صحة"، لدعم المشروع، موضحًا أن الجينوم المصري سيساهم في تحسين الرعاية الصحية، وخفض تكاليف العلاج، ورسم خطط وقائية لمواجهة الأمراض المستعصية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن المشروع يساعد في التنبؤ بالأوبئة المستقبلية، من خلال دراسة العينات وتحليل الفيروسات والعوامل المسببة للأمراض، مما يسهم في رسم خريطة واضحة لأساليب المواجهة والعلاج.

دعم الدولة والجهات البحثية للمشروع

أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى الدعم الكبير الذي توفره الدولة للمشروع، مؤكدًا أن النجاحات المحققة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية جاءت بفضل القيادة السياسية والكوادر العلمية المشاركة، ومشددًا على أهمية توعية المجتمع بالمشروع من خلال تنظيم ندوات تعريفية في الجامعات.

الربط بين الجينوم الرياضي والأداء البدني

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع القومي للجينوم الرياضي بدأ بأخذ عينات من الرياضيين منذ عام 2016، وتمت دراسته بشكل أعمق بمشاركة اللجنة العلمية العليا بالوزارة، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة وتحسين الأداء البدني للرياضيين.

تقدم المشروع وتحقيق إنجازات علمية

استعرض الدكتور خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية بوزارة الدفاع، المحاور الرئيسية للمشروع، والتي تشمل الجينوم السكاني، الجين المرضي، جينوم القدماء المصريين، والجينوم الرياضي، وكشف عن جمع 3000 عينة من جميع المحافظات، وإنشاء بنك حيوي لحفظ وتحليل العينات وفقًا للمعايير الدولية.

وقدمت الدكتورة نيفين سليمان، رئيس اللجنة العلمية للمشروع، عرضًا لتطورات الأبحاث المتعلقة بالأمراض النادرة، مشيرة إلى تنظيم فعاليات علمية بالمؤتمرات الطبية والجامعات، وإصدار نشرة علمية ربع سنوية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، لتعزيز نشر نتائج المشروع والاستفادة منها في الأبحاث المستقبلية.

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