بسعة 300 سرير.. تفاصيل إنشاء مستشفى جامعة سيناء بالعريش لخدمة أهالي المحافظة

كتب- عمر صبري:

تبدأ جامعة سيناء إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بفرع العريش، بسعة 300 سرير، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي سيناء والمناطق المجاورة.

وقال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، خلال اجتماعه بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إن جامعة سيناء تمثل رسالة علمية وتنموية لا يمكن التخلي عنها، مشددًا على التزامه الكامل بدعم مسيرتها التعليمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، أن المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب البشري بفرع العريش سيضم 300 سرير، وعيادات خارجية تشمل جميع التخصصات الطبية، إلى جانب أقسام للجراحات والإقامة الداخلية، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة لسكان شمال سيناء والمحافظات القريبة.

وأضافت أن الجامعة تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة الدراسية لكلية الطب البشري وتشكيل فريق أعضاء هيئة التدريس، مشيرةً إلى أن جامعة سيناء تساهم بفاعلية في تنمية سيناء وستواصل دورها في خدمة المجتمع.

كما أكدت استمرار الخدمات الطبية المقدمة من كليات القطاع الصحي، وهي: طب الأسنان، الصيدلة، والعلاج الطبيعي، سواء من خلال العيادات الخارجية أو عبر القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدني.

يُذكر أن جامعة سيناء تضم فرعي القنطرة والعريش، مما يعزز دورها في تقديم الخدمات المجتمعية، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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