198 منحة استثنائية من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تقدم للمتفوقين بمصر

كتب- عمر صبري:

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة احتفال DAAD بتقديم منح دراسية استثنائية للطلاب المتفوقين بكليات الجامعة الألمانية الدولية GIU، من كليات الهندسة، الهندسة المعمارية، المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، التصميم، إدارة الأعمال، الهندسة الصيدلية، العلاج الطبيعي، والبايوتكنولوجي.

تستهدف دعم التفوق الأكاديمي وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وألمانيا، حيث تغطي المنحة تكاليف الدراسة لما يقرب من 198 طالبًا بالجامعة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.

شهدت الاحتفالية حضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور كاي زيكس، الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي، الدكتورة ليزيت أندريه، مديرة إدارة التعليم العالي لمنطقة أوروبا بالوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث العلمي، يوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، الدكتور سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية، الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وذكرت الجامعة أن هذه المنحة تعكس التعاون الاكاديمي المتواصل بين الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والجامعة الألمانية الدولية منذ انشاءها عام 2019، والتي تأتي استكمالًا لدعم تجربة التعليم العابر للحدود التي بدأت مع الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2002.

وتُضاف هذه المنحة الاستثنائية إلى منحة التميز الأكاديمي GIU Excellence Award التي تقدمها الجامعة الألمانية الدولية سنويًا لطلابها المتفوقين، في إطار التزامها بدعم طلابها وتوفير أفضل الفرص الأكاديمية لهم.

رحب الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالوفد الألمانى المشارك فى حضور احتفالية توزيع منح دراسية من هيئة التبادل الألماني ومنهم نائب الوزير للتعليم العالى، المهندس خالد عباس العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية والدكتور أحمد فهمى مدير عام العاصمة الإدارية، والمستشار الثقافى للسفارة الالمانية.

وقال الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية، إن اليوم يشهد فاعلية هامة لتوزيع منح من هيئة التبادل الألمانى 198 منحة للمتفوقين وهذه منح إضافية بجانب المنح الحاصل عليها الطلاب، لافتا إلى أن من ضمنهم 180 طالبا حصلوا على منح الجامعة، مقدما التهنئة للطلاب للحصول على هذه المنح.

وأضاف الرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية: لدينا الوزارة الفيدرالية للتعليم العالى وهيئة التبادل العلمى يشاركون فى احتفالية اليوم لتوزيع المنح، وذلك فى إطار مرور 100 عام على إنشاء هيئة الألمانية للتبادل العلمى ، موضحا أن الهيئة انشئت عام 1925 وبعد الحرب العالمية الثانية انتهى عملها واعيد تأسيسها عام 1952 وتم افتتاح مكتب لها فى لندن وثانى فرع تم تأسيسه للهيئة فى مصر.

من جهته، قال يوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية: نحتفل بالنجاح الأكاديمي المتميز لطلاب الجامعة الألمانية الدولية ونحتفل بمرور 100 عام على تدشين هيئة التبادل العلمى الألمانى، ومنذ إنشاء الجامعة الألمانية فى 2019 وشقيقتها تاج للعلاقات المصرية الألمانية فى التعليم العالى.

وتابع: دعونا نعمل على توسيع شراكتنا بالمنطقة ونعمل على حل التحديات الموجودة وتهيئة مستقبل أفضل لطلابنا ومن الموضوعات المهمة التى نتحدث فيها التغيرات المناخية.

من جانبه، عبر الدكتور كاي زيكس، الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي، عن سعادته بتواجده مؤكدا أنه ليس احتفال بالنجاح الأكاديمي ولكن نحتفل بالشراكة المصرية الألمانية التى نحتفل بها اليوم، وعام 1925 عيد ميلاد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وكان ذلك من خلال دكتور طبيب بجامعة هاديل وطلب 20 منحة وتم اعطاءه 20 منحة للدراسة فى أمريكا وعندما عادوا فى الأربعينيات وكانت خبرة هامة فى حياتهم وتم تدشين الهيئة من هذا المنطلق وأصبحت ذات أهمية فى المجال العلمي.

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