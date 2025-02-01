ندوة علمية تناقش تخطيط كهرباء المخ داخل الرعاية المركزة والكشف عن التشنجات -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

نظَّمَ قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي كلية الطب جامعة القاهرة، بالتعاون مع الرابطة الدولية لمكافحة الصرع (ILAE)، ندوة علمية موسعة حول "تخطيط كهرباء المخ داخل الرعاية المركزة"، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عادل حسانين، رئيس قسم المخ والأعصاب.

شهد اليوم الأول العديد من المحاضرات العلمية التي ألقاها نخبة من أساتذة الفسيولوجيا العصبية وأمراض المخ والأعصاب.

وركزت المحاضرات على التحديات التي تواجه الأطباء في تخطيط كهرباء المخ داخل بيئة الرعاية المركزة، مع تقديم حلول عملية وتقنيات متطورة للتغلب عليها.

وألقت الدكتورة هالة الحبشي، أستاذ الفسيولوجيا العصبية ورئيس وحدة الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي بالكلية، محاضرة تناولت الصعوبات التي قد يواجهها الأطباء أثناء تخطيط كهرباء المخ للمرضى في الرعاية المركزة.

واستعرضت المحاضرة تأثير هذه الصعوبات على دقة التخطيط، وطرحت حلولًا مبتكرة باستخدام تقنيات متقدمة.

وتناولت الدكتورة نيڤين الفيومي، أستاذ الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، أنماط تخطيط كهرباء المخ المختلفة، وكيفية اختيار النمط الأنسب لكل مريض بناءً على حالته السريرية.

وشرحت الفيومي كيفية استخدام هذه الأنماط في تشخيص الحالات الحرجة مثل الصرع البؤري، مشيرةً إلى أهمية تحديد البؤر الصرعية لتحسين نتائج العمليات الجراحية للمرضى غير المستجيبين للأدوية.

وقدمت الدكتورة أماني ناويتو محاضرة حول "التشنجات غير المرئية في الرعاية المركزة"، موضحةً كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعد الأطباء في الكشف عن هذه التشنجات ومتابعتها بشكل مستمر لضمان تقديم العلاج المناسب.

وقدمت الدكتورة منى ندا شرحًا مفصلًا حول الأساليب التقنية المختلفة لتخطيط كهرباء المخ داخل الرعاية المركزة.

واستعرضت الدكتورة آية الله فاروق، طرق التسجيل المختلفة لتخطيط كهرباء المخ، التي تسهم في زيادة دقة التشخيص.

وتناولت الدكتورة مي بشير، أستاذ الفسيولوجيا العصبية، الأنماط المرضية لتخطيط كهرباء المخ داخل الرعاية المركزة.

واستعرضت الدكتورة إيمان ماهر أهم الحالات التي تم فيها تطبيق التخطيط الكهربائي الدماغي داخل الرعاية المركزة، مشيرةً إلى نتائج هذه الحالات وتأثيرها الإيجابي على العلاج.

وحمل اليوم الثاني للندوة عنوان "اسأل الخبراء"؛ حيث استضافت الندوة الدكتور أحمد عبد المعطي، رئيس قسم الصرع وعلم الفسيولوجيا بمستشفى ميرسي للأطفال في كانساس سيتي وأستاذ طب الأطفال بجامعة ميسوري.

وناقش الدكتور عبد المعطي كيفية علاج الصرع البؤري باستخدام التدخل الجراحي كخيار بديل للعلاج الدوائي، مؤكدًا أهمية تخطيط كهرباء المخ في تحديد بؤر الصرع بدقة.

وأشار عبد المعطي إلى أن تحديد البؤر الصرعية يسهم بشكل كبير في تحسين نتائج الجراحة.

واستعرض الدكتور عبد المعطي أحدث التقنيات العالمية في جراحة الصرع البؤري، موضحًا أن التدخل الجراحي يمثل خيارًا فعالًا للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الدوائي.

وأتاح عبد المعطي الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم ومناقشة كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في حالاتهم الخاصة، وشارك في الجلسة اللواء طبيب أحمد النمر وعدد من أطباء القوات المسلحة.

وشهدت الندوة على مدار اليومين جلسات نقاشية موسعة، شارك فيها أطباء ومختصون من أقسام متعددة؛ بما في ذلك أطباء من الجامعات الإقليمية ومستشفيات الطب العسكري. وتناولت النقاشات كيفية تحسين وتطوير طرق تخطيط كهرباء المخ داخل بيئات الرعاية المركزة، واستعراض سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة لتشخيص الحالات الحرجة وعلاجها بفاعلية.

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