جامعة عين شمس تستضيف مؤتمر "الإعلام والقانون في العصر الرقمي"

كتب- عمر صبري:

استضافت جامعة عين شمس مؤتمر "الإعلام والقانون في العصر الرقمي"، بالتعاون مع جامعتي أكسفورد البريطانية وكولومبيا الأمريكية، وبرعاية مؤسسة الفيشاوي والشاذلي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.

يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع استضافة جامعة عين شمس للمسابقة العالمية لجامعة أكسفورد حول المحاكمة الصورية في مجال قانون الإعلام، بمشاركة 17 فريقًا من جامعات مصرية وعربية.

وجاء من بين المشاركين البارزين في المؤتمر، الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة عين شمس، الذي سيساهم بخبراته في مناقشة التحديات القانونية في العصر الرقمي.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام، ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.

ويُتوقع أن يسهم هذا الحدث في تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المشاركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الإعلام والقانون، بما يدعم تطوير البيئة الإعلامية والقانونية في العالم العربي.

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