خريجو طب عين شمس الوافدون يؤدون قَسم المهنة أمام نقيب الأطباء -صور

كتب- عمر صبري:

نظَّمت كلية الطب جامعة عين شمس، الحفلَ الثاني لتخريج طلاب الكلية الوافدين دفعة 2024، تحت إشراف روابط الخريجين بالجامعة.

وشهد الحفل الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين بالجامعة، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتورة نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب.

وتقدم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالتهنئة إلى الخريجين، وألقى قسم الأطباء، وردده الخريجون؛ ليبدؤوا حياتهم العملية بعد أن عاهدوا الله على الالتزام بأخلاقيات المهنة.

وهنَّأت الدكتورة هالة سويد الخريجين وذويهم، مشيدةً بدور كلية الطب في تخريج كوادر علمية مميزة؛ مؤكدةً أن الكلية تفتح أبوابها لهم للتدريب والبورد والالتحاق بالدراسات العليا.

وقدمت الدكتورة رانيا صلاح الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم، متمنيةً للجميع دوام النجاح في حياتهم العملية، مشيرةً إلى أن الكلية لا تألو جهدًا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية، كما أنها تعمل على تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلًا إيجابيًّا.

وألقت الدكتورة ريم الكباريتي كلمة تهنئة للخريجين وذويهم بمناسبة التخرج والانتهاء من مشوار الدراسة المليء بالصعوبات، بالإضافة إلى اغترابهم، مرحبةً بهم في وطنهم الثاني مصر، وأنهم يعدون من أفضل الخريجين، وذلك على مستوى الجامعات المحلية والعالمية؛ لإصرار إدارة الجامعة على أن يكون خريجها متميزًا ومختلفًا، ومن الآن هم سفراء جامعة عين شمس في بلادهم، ودعتهم إلى التواصل المستمر مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين بالجامعة.

ووجهت الدكتورة شيرويت الأحمدي نصائحها إلى الخريجين بالالتزام والاجتهاد في الحياة العملية وتشجيعهم؛ لأنهم سفراء جامعة عين شمس في بلادهم.

وألقت الدكتورة نيرة مصطفى كلمة أوضحت فيها مجهودات مكتب الطلاب الوافدين وتطويره وتقديم الدعم الأكاديمي وغير الأكاديمي والأنشطة العلمية والترفيهية للطلاب الوافدين وشجعت الخريجين على بذل الجهد في حياتهم العملية.

وألقى د.أحمد الحاجيري خريج كلية الطب جامعة عين شمس، وهو أردني الجنسية، كلمة تهنئة للخريجين عبر الفيديو، مستعرضًا مستوى الكلية المميز والذي ساعده في مسيرته العلمية.

وقام ممثلون للخريجين بإلقاء كلمات تعبر عن شكرهم بلدهم الثاني مصر وكلية الطب بجامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس؛ لما قدموه لهم من علم ومعرفة وخبرات خلال رحلتهم الدراسية.

يُذكر أن الحفل شهد تخريج 290 طالبًا من 21 جنسية متنوعة؛ منها السودان، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، البحرين، ليبيا، أفغانستان، الهند، الصومال، تشاد، وبحضور لفيف من الملحقين الثقافيين وممثلي السفارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الطلاب، وتضمن الحفل بعض الفقرات الفنية.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة

اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة