تنسيق 2025.. كل ما يريد طلاب الثانوية معرفته عن كليات جامعة ساكسوني

كتب- عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة الحكومية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية التسجيل والالتحاق بمرحلة تنسيق نصف العام في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

ويشهد تنسيق نصف العامة إضافة جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا جامعة تكنولوجية تأسست بقرار جمهوري رقم 308 لسنة 2024، تمنح شهادة German Meister داخل مصر.

يتاح التقديم فى الجامعة ضمن قائمة الجامعات الخاصة على موقع وزارة التعليم العالي، ويتم توزع الطلاب من خلال رغبات الطلاب ودراسة مواد تأسيسية، ويسمح لجميع طلاب الثانوي العام وخريجي المدارس الدولية والتعليم الفني ومدارس التكنولوجية التطبيقية للالتحاق بالجامعة، بحد أدنى 53% لطلاب الثانوية العامة.

وتمنح الجامعة شهادة بكالوريوس تكنولوجيا (التخصص) لمن أتم الدراسه بنجاح بالإضافة إلى شهادة من الغرفة الألمانية.

وتقدم الجامعة بنظام تعليمي مزدوج يعتمد على الخبرات الألمانية، حيث تشكل الدراسات العملية 60% من المناهج الدراسية.

تضم الجامعات كلية الرعاية الصحية وتتضمن برنامج تكنولوجيا التمريض، برنامج تكنولوجيا الصحة العامة، فيما تضم كلية تكنولوجيا الإدارة برنامج تكنولوجيا الإدارة، برنامج تكنولوجيا الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى كلية تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات، وكلية تكنولوجيا أمن الحوسبة.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية نفس قواعد الحدود الدنيا التي تمت التوافق عليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مطلع العام الجامعي الجاري.

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