توجيهات نائب رئيس جامعة القاهرة خلال تفقده امتحانات تربية طفولة
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كتب- عمر صبري:
تفقد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤن التعليم والطلاب يتفقد امتحانات نهايه الفصل الدراسي الاول 2025 بكلية التربية طفولة بشارع التحرير.
واستقبل الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية والدكتور علا حسن وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان الزناتي وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتورة إيمان سعيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رؤساء الأقسام العلمية رؤساء الكنترولات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ومسؤولي الكنترولات.
وأكد نائب رئيس الجامعة أن الامتحانات مرت بهدوء وسلام دون أية مشكلات مع تطبيق كامل للتعليمات وللإجراءات الاحترازية.
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