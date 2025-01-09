موعد فطام أطفال حساسية الألبان.. أستاذة بمعهد البحوث الطبية توضح

كتب- عمر صبري:

حددت الدكتورة نهال عبد الحميد صادق، قسم طب الأطفال، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، موعد الفطام بالنسبة لأطفال حساسية الألبان وهو في نفس موعد الأطفال العاديين بعد عمر 17 أسبوعًا.

ونصحت "صادق"، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، بإدخال الخضروات بالتدريج والاستمرار في منع منتجات الألبان، ويجب أن يتم التشخيص ومتابعة العلاج من خلال الطبيب المختص.

وأوضحت أن حساسية الألبان تظهر لدى بعض الأطفال الرضع مصحوبة بأعراض تتشابه مع اضطرابات الجهاز الهضمى مثل المغص، الارتجاع، الإسهال أو الإمساك أحيانا وربما يكون مصحوبًا بالدم في البراز أو مخاط - كذلك إكزيما بالجلد وأحيانًا أعراض تنفسية مثل سيلان الأنف وضيق النفس.

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