مصدر: مناقشة تنسيق الجامعات عقب إقرار نظام البكالوريا.. وهذا موقف السنة التأسيسية

كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، الخطوات المرتقبة للمجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب والمجلس الأعلى للجامعات وذلك بشأن مناقشة قواعد تنسيق الجامعات الحكومية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى كصراوي، أنه سيتم إرجاء هذا النقاش لحين الإقرار النهائي أو وصول مقترح البكالوريا إلى مراحل متقدمة.

وأكد المصدر، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير المنعقد في محافظة سوهاج لم يناقش مقترح البكالوريا ولم يصله أي مقترح بهذا الشأن، مضيفًا أن المقترح سيخضع لنقاش موسع حتى يتم الاتفاق على قواعد التنسيق.

وتابع: بالنسبة لمن يعلقون بأن فترة السماح للطلاب من أجل إعادة الاختبارات قد تعطل مراحل التنسيق وبالتالي تأخر بدء العام الجامعي في الكليات والمعاهد قد يكون غير صحيح، حيث أنه يسمح لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية تقديم أوراقهم للجامعات بشكل رسمي خلال منتصف أغسطس ثم يستأنف مكتب التنسيق طلاب المرحلة الثالثة والتي تضم طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة ويستوعب مكتب التنسيق هؤلاء الطلاب الذين يتخطى عددهم آلاف دون أية مشكلة.

وذكر أنه حتى الآن لا جديد بشأن السنة التأسيسية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والتي تتيح لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وأنه تم الاتفاق أنه سيسمح للطلاب الحاصلين على مجموع أقل 5% من التنسيق المعلن في سنتها الالتحاق بدراسة السنة وفي حالة النجاح الالتحاق بالكليات في الجامعات الخاصة أو الأهلية.

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