قد يحرمك من الامتحان.. قرار جديد بشأن طلبات الاعتذار في التعليم المدمج بجامعة القاهرة

كتب - عمر صبري

أعلنت إدارة التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن ضوابط جديدة لطلبات الاعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الحالي، دور يناير 2025.

وذكرت الإدارة أن الطلاب الراغبين في تقديم طلبات الاعتذار دون إبداء أسباب ملزمة، عليهم التوجه إلى صالة التسجيل بمقر المركز، وذلك قبل يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025.

مدة سريان الاعتذار

أوضحت الإدارة، أن طلب الاعتذار يُعتبر ساريًا لفصل دراسي واحد فقط، ويتم إلغاؤه تلقائيًا مع بداية الفصل الدراسي التالي.

تحمل الرسوم

أشارت إدارة التعليم المدمج، إلى أن الطالب الذي يقدم طلب الاعتذار سيكون ملزمًا بسداد الرسوم التكنولوجية ورسوم الامتحان الخاصة بكل مقرر عند تسجيله للفصل الدراسي الجديد.

حدود الاعتذار

أكدت أن للطالب الحق في الاعتذار عن دخول الامتحانات دون إبداء أسباب لما يصل إلى 10 مقررات فقط طوال فترة الدراسة، مما يستدعي من الطلاب استخدام هذا الخيار بعناية خلال مسيرتهم الدراسية.

تحذير رسمي

نبهت إدارة التعليم المدمج الطلاب عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لتقديم طلبات الاعتذار، مشددة على أهمية مراجعة كافة التفاصيل لتجنب أي تأثير سلبي على انتظامهم في الدراسة أو دخول الامتحانات المستقبلية.

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