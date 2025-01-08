محمد فودة: "أيمن عاشور".. وزير التطوير والتحديث والابتكار في التعليم العالي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الكاتب والإعلامي محمد فودة، أن الدكتور أيمن عاشور منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أغسطس 2022 يواصل ترجمة رؤى وإستراتيجيات القيادة السياسية إلى واقع ملموس، واضعًا بصمته المبتكرة على هذا القطاع الحيوي بفضل قدراته الاستثنائية على الابتكار.

وأكد "فودة"، أن وزير التعليم العالي، استطاع قيادة مسيرة التحول الجذري في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مرتكزًا على رؤية طموحة تهدف لتعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا وتحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الرؤية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل، مما جعل الوزارة نموذجًا يُحتذى به في الإبداع والريادة.

وقال الكاتب والإعلامى محمد فودة، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" تويتر سابقًا: إنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر قفزات هامة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، واستطاع الدكتور أيمن عاشور أن يقود العديد من المشروعات التعليمية والبحثية التي تواكب احتياجات مصر المتزايدة في مجالات العلوم والابتكار، وهذه المشروعات لم تكن مجرد تنفيذ خطط تقليدية، بل جاءت في إطار رؤية متكاملة تعتمد على تطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، سواء من حيث المناهج أو التكنولوجيا المستخدمة في التعليم والبحث العلمي، قائلًا:"بفضل هذه الجهود، ارتفعت مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وأصبحت تنافس كبرى الجامعات الدولية، مما يعكس التحول الكبير الذي شهده هذا القطاع".

وأشار فودة إلى أن وزير التعليم العالي منذ توليه المسؤولية عمل على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي ساهمت في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات، قائلًا:"الوزير ركز على إعداد كوادر أكاديمية متميزة تمتلك من المهارات والخبرات ما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي".

وشدد فودة، على أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس 2023 تُعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وهذه الإستراتيجية اعتمدت على سبعة مبادئ أساسية، من بينها الاستدامة، والابتكار، والتكامل بين التخصصات، مما يضمن مواكبة الجامعات المصرية لأحدث الاتجاهات العالمية، حيث تهدف هذه الإستراتيجية جعل التعليم العالي المصري نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030.

وتابع: على صعيد البحث العلمي أطلقت الوزارة مبادرات لتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مصر، وتعمل على رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي من خلال تحسين جودة البحث العلمي والتعليم، وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية، وهذه الجهود لم تقتصر على تطوير الجانب الأكاديمي فحسب، بل شملت أيضًا توفير بنية تحتية متطورة تضم مختبرات حديثة ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال البحث العلمي.

واختتم فودة حديثه قائلًا:"إن مسيرة الدكتور أيمن عاشور تؤكد أنه وزير التطوير والتحديث والابتكار، حيث استطاع خلال فترة قصيرة أن يضع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على المسار الصحيح، مواكبًا أحدث المعايير العالمية، ومسهمًا بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رؤيته الثاقبة، أصبح التعليم العالي المصري مثالًا يحتذى به في المنطقة، وبات يشكل دعامة أساسية لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية".

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