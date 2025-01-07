كاتب صحفي: إحدى كليات طب أسنان دربت الطلبة على أسنان الحيوانات

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أن حديثه عن أسباب تأخر تعيين القيادات الجامعية يأتي من منطلق الحفاظ على مصلحة الوطن، موضحًا أن 50% من الكليات المصرية بدون عمداء، وهناك توسع في الجامعات في منصب "القائم بالأعمال".

وأشار فياض، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يتم فتح باب الترشح للعمادة في الكليات ثم اختيار أفضل ثلاثة أسماء لتعيين أحدهم، موضحًا أن الأقدمية لم تعد شرطًا لتعيين عمداء الكليات.

وكشف فياض أنه تمت الموافقة على إنشاء كلية العلوم بإحدى الجامعات في الوجه البحري، رغم عدم وجود مبنى لها أو معامل، ويتم القبول لهذه الكلية من كليات مماثلة بجامعات أخرى.

كما رصد واقعة أخرى، مفادها أن إحدى كليات الطب البيطري كانت تستقبل طلاب وطالبات كليات طب الأسنان بسبب عدم وجود معامل بكلية الأسنان، وأن الطلاب تدربوا على أسنان الحيوانات.

وأوضح فياض أن عميد الكلية، إذا قضى مدة رئاسته، يمكنه الترشح مرة أخرى مع آخرين، مؤكدًا أن هناك ظاهرة مؤسفة في المجتمع الجامعي، وهي قضية الشكاوى.