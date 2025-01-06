تنسيق نصف العام.. فتح باب القبول للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم في 5 تخصصات

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور وائل إبراهيم، عميد الكلية.

وصرح عميد الكلية بأن التقديم سيكون إلكترونيًّا عبر بوابة الدراسات العليا بالجامعة اضغط هنا (pgs.helwan.edu.eg) خلال الفترة من الأول وحتى 31 يناير 2025.

وتشمل برامج الدراسات العليا المتاحة درجتَي الماجستير والدكتوراه، في خمسة تخصصات رئيسية؛ هي: تكنولوجيا التبريد والتكييف، تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا السيارات والجرارات، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الإلكترونيات.

وأوضحت إدارة الكلية أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن: صورة من شهادة البكالوريوس، بيان التقديرات، الموقف من التجنيد للذكور، موافقة جهة العمل، صورة الرقم القومي، شهادة الميلاد، شهادة حسن السير والسلوك، صورة شخصية.

ويتعين على المتقدمين لدرجة الدكتوراه؛ تقديم صورة من شهادة الماجستير.

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