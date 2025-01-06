طالب بجامعة حلوان يفوز بجائزة الموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة

كتب- عمر صبري:

فاز الطالب مصطفى عبد السميع عبد المجيد حداد، بكلية الطب جامعة حلوان، بإحدى جوائز الموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الذي تم الإعلان عنهم في النتائج النهائية لمنافسات القارئ الماسي، وسيتم الإعلان عن ترتيبهم من الأول إلى العاشر في الحفل الختامي للموسم الرابع.

واستضافت المكتبة المركزية للجامعة تصفيات القارئ الماسي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف أشرف إمام حافظ، المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة بجامعة حلوان، ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وكانت المكتبة المركزية قبلة لاستضافة المشروع حتى وصول الطلاب للتصفيات النهائية بلجنة مشكلة من الدكتورة رشا صالح وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان والدكتور عماد عيسى رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان.

وأطلقت النسخة الأولى من المشروع الوطني للقراءة في شهر مارس من عام 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافي المصري وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية واستكمل المشروع هذه الرسالة في دورته الرابعة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الريادة الثقافية إقليميًا وعالميًا.

واختصت منافسة القارئ الماسي بالتنافس بين جميع طلبة الجامعات وفق آليات ومعايير محددة.

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