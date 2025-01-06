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الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

12:17 م الإثنين 06 يناير 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت المديريات التعليمية عن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025؛ استعدادًا لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025، والتي ستتاح خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي من المقرر تسليمها بعد تسجيل استمارة الثانوية؛ هي:

- الاستمارة، الأصل وصور منها، و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب.

- شهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه.

- إيصال إعادة قيد لمَن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا.

- صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولي الأمر.

- إيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

- إيصال التابلت وصورة منه.

- طابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات.

وأوضحت المديريات التعليمية قيمة رسم التقدم للامتحانات؛ وهي 210 جنيهات للمتقدمين من الطلاب للمرتَين الأولى والثانية، و410 للمتقدمين للمرتَين الثالثة والرابعة؛ حيث إن القانون يمنح الطالبَ أحقية التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات أو 4 سنوات.

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