معهد إعداد القادة يطلق برنامجًا تدريبيًّا لإعداد سفراء الوطن

كتب- عمر صبري:

انطلقت اليوم فاعليات البرنامج التدريبي "سفراء الوطن"، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين للبعثات والمهمات العلمية بالخارج، بمعهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف عام الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والقائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبحضور سحر سميح مدير عام الإيفاد بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والبعثات، ويستمر البرنامج في الفترة من 4 إلى 6 يناير 2025.

وأوضح الدكتور كريم همام، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الأكاديمية المصرية للمنافسة عالميًّا، وتعزيز دورهم كسفراء للثقافة المصرية في الخارج.

وأضاف همام أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، بضرورة الاهتمام بإعداد المبعوثين وتطوير قدراتهم وَفق نظام حديث يواكب المتغيرات العالمية.

ويتضمن البرنامج سلسلةً متنوعةً من المحاضرات؛ تشمل موضوعات حيوية مثل الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين، ودور المكاتب الثقافية في الخارج، والأمن القومي المصري، والإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية، والتحول الرقمي في الجامعات، وورش عمل متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وبناء الفرق.

وافتُتح البرنامج بمحاضرة متميزة حول "وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المغلوطة"؛ قدمها الدكتور رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، حيث أكد أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية المتميزة بالوسطية، وقد أكد المحاضر الدور المحوري للمبتعثين كسفراء لمصر ومؤسساتهم الأكاديمية في الخارج.

وشدد عبد الرازق على أن مصر تمثل منارةً للحضارة والثقافة، وقبلةً للعلم والعلماء، موضحًا أن مصر تظل مصدرًا للكفاءات في شتى المجالات، من الطب والهندسة وغيرهما من التخصصات.

ونوه الدكتور عبد الرازق بأهمية التمسك بالثوابت الفكرية والمحاور الأساسية التي تشمل الربانية والعالمية والإنسانية والوسطية والشمول والواقعية والخيرية والأخلاق والعلم والعمران؛ حيث تشكل هذه المحاور الهوية الفكرية للمبتعث المصري وتميزه عن غيره.

واختتمت المحاضرة بجلسة حوارية مثمرة تم خلالها الإجابة عن استفسارات الحاضرين ومناقشة مختلف الموضوعات المطروحة.

وانطلقت محاضرة الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين، وحاضر بها الأستاذة: داليا يوسف مدير إدارة الإشراف المالي بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والبعثات، وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على أهمية الجوانب المالية؛ حيث تعتبر التمويل والموارد المالية عنصرًا حاسمًا في تحقيق نجاح البعثة وتحقيق أهدافها، وتم التطرق إلى الإجراءات حول الحقوق المالية وكيفية الحصول عليها من خلال المكتب الثقافي، وتأكيد الحفاظ على أصول الأوراق، ويجب إرسالها إلى المكتب الثقافي.

ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين مصر ومختلف دول العالم؛ مما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويُشرف على البرنامج الدكتور حسام الشريف، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيلا المعهد، وأمل السباعي مدير عام البعثات بالوزارة.

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