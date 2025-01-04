استعدادا للاحتفال باليوبيل الذهبي.. رئيس جامعة الزقازيق يتابع تطوير الحرم الجامعي

الشرقية - ياسمين عزت:

تابع رئيس جامعة الزقازيق خلال جولة تفقدية الأعمال الخاصة بتطوير الحرم الجامعي، في ضوء مرور 50 عامًا على تأسيس الجامعة واستعداداتها للاحتفال باليوبيل الذهبي، وضمن جهود الجامعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

جاءت جولة رئيس الجامعة رفقة د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود. جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.سيد سالم أمين عام الجامعة، و أ.أدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة وأعضاء الإدارة الهندسية.

أكد الدرندلي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المرافق الجامعية، بما في ذلك المباني والطرق الرئيسة.

أشار رئيس الجامعة إلى أهمية تنفيذ المقترحات المطروحة على أرض الواقع لتحقيق أفضل النتائج وإظهار الجامعة بصورة تليق بمكانتها العريقة، ولكونها منارة علمية وثقافية تسهم في نهضة مصر ورفعتها.

أشاد الدرندلي بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة عملية التطوير و معاونيهم، وحث على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال لضمان استعداد الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي.

تضمنت الجولة تفقد سير الامتحانات بكلية التجارة، وكان في استقبال رئيس الجامعة والسادة النواب، د. أسامة السيد عراقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد شاكر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تفقد رئيس الجامعة سير أعمال الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنات ، وكان فى استقباله د.نادية الصاوي عميد الكلية، و د.عبدالله مناع عميد كلية التربية الرياضية بنين، والسادة الوكلاء، ومدير عام الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

اطمأن رئيس الجامعة على انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق كافة القواعد المنظمة للامتحانات لضمان سيرها بسلاسة وانتظام.

في السياق ذاته، أوضح د. هلال عفيفي أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن الراحة والتركيز للطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والضوابط التي تعكس دور الجامعة، وتسهم في دعم أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق وضعت خطة شاملة لتطوير الحرم الجامعي تشمل تحسين الواجهات والمداخل الرئيسة، وتكثيف المساحات الخضراء، وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع هوية الجامعة البصرية ويعكس عراقتها واهتمامها بمواكبة العصر الحديث.