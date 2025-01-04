وزير التعليم العالي لـ "مصراوي": مصر الأولى إفريقيًا في الإنفاق على البحث العلمي

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، تفاصيل خطة الوزارة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثماروالتي يتم تطبيقها من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا، وذلك للتحول من دولة مستهلكة للتكنولوجيا والمعرفة إلى دولة منتجة ومصدر للمعرفة في ظل تصدر مركز المركز الأول إفريقيا في البحث العلمي.

وقال "عاشور"، خلال تصريحات إلى "مصراوي"، إن خطة الابتكار بوزارة التعليم العالي تعتمد في تنفيذها على أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار، ومول صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "أوليمبياد الابتكار المصري" أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي 100 مليون جنيه.

وأعلن وزير التعليم العالي، إنشاء 19 ناديًا للابتكار في مدارس المتفوقين STEM، وتأهيل 200 طالب مُبتكر، و90 مُعلمًا لعضوية وإدارة نوادي الابتكار، وتنفيذ 4 ورش تدريبية للطلاب، وتكوين 42 فريقًا طلابيًا بمرحلة الإرشاد والتوجيه، فضلًا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية.

كما وقع الصندوق بروتوكولات تعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجال كل وزارة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

واستعرض وزير التعليم العالي، موقف مصر من التصنيفات الدولية حيث تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميًا بدلًا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزًا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميًا في عام 2022، بدلًا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزًا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميًا بدلًا من المركز 81 عام 2022.

كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميًا بدلًا من المركز 89 في عام 2022، وبلغت نسبة تقدم مصر في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير 23% حيث تقدمت 9 مراكز عن العام الماضي.

وأشار إلى تقدم مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميًا لعام 2022 مُقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقًا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميًا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار.

وحلت مصر في المرتبة 73 عالميًا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.

وذكر أن عدد الباحثين والمُستفيدين من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 12539 شخصًا، وبلغ عدد المشاريع والشركات الناشئة التي تم تأهيلها 409، وتمويل 125 مشروعًا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه، وتمويل المشروعات التي نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبالغ عددها 1202 مشروع منذ 2014 وحتى 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

وبلغ عدد مراكز التميز وبناء القدرات التي تم إنشاؤها خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو 185 مركزًا، وتطوير 13 مركزًا خلال المرحلة الثانية.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز -تفاصيل

320 درهم سنويًا.. أول تعليق من العمل على التأمين الصحي للعمالة في الإمارات

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار ورياح لمدة 3 أيام

صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة.. تفاصيل منحة عيد الميلاد