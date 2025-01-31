تنسيق نصف العام.. شروط وعدد ساعات دراسة دبلومة "تصميم الهوية المرئية"

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة تصميم الهوية المرئية، وهذا البرنامج يؤهل للوصول إلى التنافسية والريادة بمصر والوطن العربى والعالمى، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع كفاءة وفاعلية قسم الإعلان كأحد المراكز البحثية التصميم المرموقة والمتميزة بتوفير الآليات لاحتضان الباحثين الموهوبين محليا وإقليميا وعالميا.

وتعد هذه الدبلومة المهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم الهوية، وتبلغ مدة الدبلومة المهنية ٦٠ ساعة معتمدة مقسمة على ٤ فصول دراسية، بواقع 15 ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد، ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ الليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وبعد اجتياز مدة 60 ساعة معتمدة يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

ويتيح البرنامج مواد تدريسية تجمع بين الابتكار والتحديث، كما يسير وفق آلية خطة بحثية تثري الساحة المحلية والعربية والدولية بموضوعات تكنولوجية وابتكارية تدعم منظومة البحث العلمي ومنهج التفكير العلمى لحل المشاكل فى مجال العمل والمجتمع المحيط.

يستمر التقديم حتى ٢٠ فبراير 2025.

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