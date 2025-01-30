تفاصيل استقبال رئيس جامعة عين شمس للسفير العماني

قرار عاجل من "الأعلى للجامعات" بشأن طلاب منح الوكالة الأمريكية بعد تعليقها

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، صباح اليوم، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين بما يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين.

حضر اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، والدكتور كمال عبيد، مدير إدارة العلاقات الدولية.

ومن سلطنة عمان، حضر الدكتور محمد عبد الكريم الشحي، مستشار ثقافي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة بيت الزبير بسلطنة عمان، والدكتورة منى حبراس، مدير عام مؤسسة بيت الزبير.

خلال اللقاء، أشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، مؤكداً أن جامعة عين شمس تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات العمانية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، مما يعزز التبادل بين البلدين.

وأكد أن العلاقات الثقافية تعد ركيزة أساسية لدعم الاستدامة والتطور الفكري والإبداعي، مشيراً إلى دور الفن والثقافة في توطيد العلاقات بين الشعوب ودعم دور الجامعة في التنوير الثقافي.

من جانبه، عبر السفير العماني عن تقديره لدور جامعة عين شمس في مجالي التعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن التعاون الثقافي مع الجامعة يفتح آفاقًا جديدة للتبادل المعرفي بين الجانبين. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع جامعة عين شمس، باعتبارها من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر.

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": الأمن نعمة عظيمة.. وهذه رسالتي للشعب بشأن الشائعات

توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات

رمضان 2025.. مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية

توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في عدد من المجالات