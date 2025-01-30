ورشة عمل مصرية - إسبانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية في التحول الطاقي المستدام

قرار عاجل من "الأعلى للجامعات" بشأن طلاب منح الوكالة الأمريكية بعد تعليقها

كتب- عمر صبري:

نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل تحت عنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار.

الورشة كانت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين المصري والإسباني، بما في ذلك الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعدد من خبراء القطاع الأكاديمي والصناعي.

وتستهدف الورشة تسريع وتيرة الابتكار في قطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون بين مصر وإسبانيا في هذا المجال لتحقيق التحول الطاقي المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما استعرض الدكتور ولاء شتا، جهود الهيئة في دعم المشروعات التي تربط البحث بالصناعة وتحفيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأشار إلى التزام مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة، مع تعزيز الابتكار كعامل رئيسي لتحقيق هذا الهدف.

من جهته، أعرب السفير الإسباني لدى مصر، ألفارو إيرانزو، عن سعادته بالمشاركة في الورشة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

وأشاد بما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في هذا المجال، وأكد التزام إسبانيا بتوسيع التعاون المثمر بين البلدين.

الورشة تضمنت عدة جلسات نقاشية، منها جلسة بعنوان "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية" وجلسات عرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين مصر وإسبانيا، مثل مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وكذلك مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمباني.

كما تم التعريف بقواعد التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.

واختتمت الورشة بتأكيد التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع، بما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد من كارت عداد الكهرباء

حكم الذهاب للحج بتأشيرة عمل.. أمين الفتوى يوضح - فيديو