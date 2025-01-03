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تنسيق نصف العام 2025.. كليات جامعة مايو ورابط المنح الدراسية

05:00 ص الجمعة 03 يناير 2025

جامعة مايو

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كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة مايو فتح باب التقديم لكل طلاب شهادات الثانوية العامة وطلاب شهادات المعادلات العربية والشهادات الأجنبية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025، خلال مرحلة تنسيق نصف العام.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم الالتحاق بالكليات الآتية:

- كلية العلاج الطبيعى

- كلية السياسة والاقتصاد وادارة الاعمال

- كلية الهندسة

وأشارت الجامعة إلى وجود عدد محدود من المقاعد فضلًا عن وجود منح لشريحة من الطلاب.

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جامعة مايو تنسيق نصف العام 2025 كليات جامعة مايو طلاب شهادات الثانوية العامة جامعة مايو ورابط المنح الدراسية
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