تنسيق نصف العام 2025.. كليات جامعة مايو ورابط المنح الدراسية
كتب- عمر صبري:
أعلنت جامعة مايو فتح باب التقديم لكل طلاب شهادات الثانوية العامة وطلاب شهادات المعادلات العربية والشهادات الأجنبية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025، خلال مرحلة تنسيق نصف العام.
ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم الالتحاق بالكليات الآتية:
- كلية العلاج الطبيعى
- كلية السياسة والاقتصاد وادارة الاعمال
- كلية الهندسة
وأشارت الجامعة إلى وجود عدد محدود من المقاعد فضلًا عن وجود منح لشريحة من الطلاب.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد": طقس مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار الأيام المقبلة
في خطوات.. آخر موعد لدفع فواتير الكهرباء تجنبا للغرامة أو رفع العداد- تفاصيل
حكم تهنئة الأخوة الأقباط في عيد الميلاد - فيديو
بدء القبول بماجستير "التعليم الدولي" بالتعاون بين جامعتي "حلوان و لودفيسبرج الألمانية"
فيديو قد يعجبك: