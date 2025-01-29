"التعليم العالي" توجه رسالة لطلاب المنح الأمريكية: اطمئنوا.. الجامعات ستتكفل بكامل النفقات

كتبت - داليا الظنيني:

علق الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، على نتائج اجتماع الوزارة مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة وممثل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية، بشأن مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية من خلال منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة لمدة 90 يومًا.

وأكد عبد الغفار، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إخراج طلاب المنح من أماكن إقامتهم لمدة 90 يومًا، غير صحيح تمامًا ولا أساس له من الصحة.

وأوضح عبد الغفار، خلال حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة ملتزمة بتقديم المنح بشكل كامل، بما يشمل مصاريف الدراسة والإقامة، دون أي تغييرات أو تأثير على الطلاب.

وأضاف عبد الغفار أن مجموعة إدارة الموقف تحركت سريعًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على أن حقوقهم محفوظة.

كما أوضح أن الجامعات تتحمل كافة تكاليف المنح المقدمة للطلاب، سواء للدراسة أو السكن، مع وجود اختلافات في التكاليف بناءً على طبيعة الجامعة (حكومية، أهلية، أو خاصة).

وشدد عبد الغفار على أن الحفاظ على مستقبل الطلاب وسلامتهم النفسية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن أغلب ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عارٍ تمامًا من الصحة.