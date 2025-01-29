تفاصيل الاشتراك في مؤتمر "ابتكار البحث العلمي والممارسات الطبية" بتيودور بلهارس

كتب- عمر صبري:

ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات المؤتمر السنوي لعام 2025 بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من داخل مصر وخارجها، وذلك بمقر المعهد.

أكد الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر يعد منصة علمية متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين مختلف المؤسسات العلمية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والمتخصصين لمناقشة المستجدات العلمية والابتكارات في مجال الطب.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي المختلفة، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات الطبية المبتكرة.

يدعو المعهد الباحثين والأطباء للمشاركة في ورش العمل المؤتمر، من خلال التسجيل.. اضغط هنا



