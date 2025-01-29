إعلان

تفاصيل الاشتراك في مؤتمر "ابتكار البحث العلمي والممارسات الطبية" بتيودور بلهارس

04:00 ص الأربعاء 29 يناير 2025

معهد تيودور بلهارس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:
ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات المؤتمر السنوي لعام 2025 بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من داخل مصر وخارجها، وذلك بمقر المعهد.

أكد الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر يعد منصة علمية متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين مختلف المؤسسات العلمية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والمتخصصين لمناقشة المستجدات العلمية والابتكارات في مجال الطب.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي المختلفة، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات الطبية المبتكرة.

يدعو المعهد الباحثين والأطباء للمشاركة في ورش العمل المؤتمر، من خلال التسجيل.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معهد تيودور بلهارس ابتكار البحث العلمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"التعليم العالي" توجه رسالة لطلاب المنح الأمريكية: اطمئنوا.. الجامعات ستتكفل بكامل النفقات

إعلان

إعلان