متلازمةVEXAS .. تفاصيل جديدة عن المرض النادر المكتشف بقصر العيني وتطورات الحالة

كتب- عمر صبري:

عقد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماعًا غير مسبوق، اليوم الثلاثاء، مع الفريق الطبي الذي قام بتشخيص حالة متلازمة VEXAS.

وشهد الاجتماع مناقشة كل تفاصيل الحالة، وما توصلت إليه من تقدم في العلاج، وعرض الخطة المستقبلية للعلاج، مع الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها كل عضو في الفريق للوصول إلى هذا التشخيص الدقيق.

وتناول الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، رئيس الفريق الطبي المكتشف لحالة VEXAS، عرض بتطور الحالة منذ ظهور الأعراض على المريض، الذي يبلغ من العمر 72 عامًا.

وأشار عقل إلى أن المريض كان قد عانى في عام 2021 من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تلقى العلاج في المنزل، ومع مرور الوقت ظهرت أعراض إضافية؛ مثل الحمى المتكررة، وفقر الدم، ونقص الصفائح الدموية، والطفح الجلدي، وضعف السمع. وبعرض الحالة على الدكتور يسري عقل؛ استوجب تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والوقوف على التشخيص الصحيح للحالة لبدء العلاج المناسب.

وكان على رأس الفريق الطبي الدكتورة هالة فراويلة، أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية، تناولت أهمية تحليل عينة "نخاع العظام" التي قامت بإجرائها أثناء تشخيصها للحالة، حيث أكدت أن وجود فراغات مميزة تُعرف بـ"Vacuoles" في الخلايا الخاصة بالحالة، يُعد إحدى العلامات الرئيسية لتأكيد تشخيص متلازمة VEXAS بعد استبعاد الأمراض المشابهة.

وتحدثت الدكتورة هالة الجندي، أستاذة أمراض الباطنة والمناعة، عن الأسباب التي تدعم تشخيص الحالة كمتلازمة VEXAS.

وأوضحت الجندي أن الأعراض المتعددة؛ مثل الطفح الجلدي، والتهاب الرئة، واضطرابات الدم، كانت مؤشرات واضحة على الحالة.

وأشارت أستاذة أمراض الباطنة والمناعة إلى أنها استعرضت حالة مشابهة نادرة تم إرسالها إليها من قبل أحد المجلات الأجنبية للتحكيم، أثناء إقامة المؤتمر الثالث لقسم أمراض الباطنة 2023؛ حيث تعاونت في ذلك مع الدكتور محمد أحمد، أستاذ الباطنة، لتشخيص الحالة بمرض VEXAS، وقد ساعدتها الدراسة السابقة للمرض بأن تجزم بتشخيص الحالة التي شاركت بدراستها ضمن الفريق الطبي على أنها حالة نادرة VEXAS.

وكشف حديث الدكتورة منى ربيع السعيد عبد الحليم، أستاذ الأمراض الجلدية وباثولوجيا الجلد، والدكتورة مروة عامر، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية وعضو المجلس العالمي للصدفية، مع الدكتور حسام صلاح، عن الحالة، موضحًا أنه بدراسة الفحص الجلدي للحالة تبين أن المريض قد عانى ثلاثة أشكال مختلفة من الطفح الجلدي بمناطق متفرقة من الجسم.

وتبيَّن بعد فحص الأنسجة وجود تكاثر غير طبيعي لخلايا الهيستيوسايتس مع تغييرات نسيجية نادرة مطابقة لمرض كيكوشي Kikuchi disease النادر جدًّا، وتم عمل دلالات مناعية لتأكيد التشخيص.

وأكدت الدكتورة منى، وشاركتها في الرأي الدكتورة مروة، أن هذه الحالة تُعد الثانية عالميًّا التي تظهر فيها أعراض جلدية مشابهة لمرض Kikuchi في مرض VEXAS.

واستعرضت الدكتورة نهال غباشي، أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة، والطبيب القائم على ملاحظة المريض، الخطة العلاجية للمريض.

وأوضحت غباشي، بعد توجيه الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، استفسارًا عن الخطط العلاجية المستقبلية للمريض، أن الحالة مستقرة حاليًّا، مع تقليل جرعات الكورتيزون تدريجيًّا للحد من الآثار الجانبية، والاستمرار في استخدام الأدوية المناعية للسيطرة على نشاط المرض.

وأكدت غباشي أن المريض في تحسن مستمر، وأن الأعراض الإكلينيكية بدأت في التراجع تدريجيًّا، والحرص مستمر على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير العلاج للمرضى، مشددًا على أهمية التعاون بين الأساتذة في مختلف التخصصات؛ لتحقيق أفضل النتائج، واستمرارية البحث العلمي والمراجعات الطبية المتخصصة لضمان تطور مستدام في علاج الحالات المعقدة، مثل متلازمة VEXAS، مع التزام الكلية بتقديم الدعم الكامل لاستكمال علاج المريض.

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