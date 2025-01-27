مفاجأة علمية.. ماذا يحدث لتركيزك ومخك عندما تتناول قطعة شوكولاتة داكنة؟

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الشوكولاته الداكنة تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد على التركيز لما تحتويه من مادة الكافيين المعروف بتأثيراته المنشطة.

وأضافت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه في حين أن الشوكولاتة الداكنة هي غذاء ممتاز لتحسين التركيز والذاكرة ولكن وجب الإعتدال في تناولها.

وأوضحت الدكتورة شيماء السيد، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالإضافة إلى هذه الخيارات الغذائية المتنوعه، يمكن اختيار الأطعمة (خاصة الخضراوات والفاكهه الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والمعادن كالمغنيسيوم والحديد والفيتامينات كفيتامين B6 و B12 وفيتامين C و E وأحماض الفوليك.

وأكدت أن هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية تعمل على زيادة تركيز المخ وتحسين الذاكرة.

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