عميد طب قصر العيني: مستشفياتنا في حالة استعداد قصوى لاستقبال الحالات الحرجة من فلسطين

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس كلية طب قصر العيني اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور.

حضر الاجتماع وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشارو العميد، رؤساء الأقسام، ممثلو أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والبحثية والتعليمية.

وبدأ الدكتور حسام صلاح الاجتماع بتهنئة الحضور بالعام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله بأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات لكلية طب قصر العيني ولمصر.

كما هنأ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ووجه تهنئة خاصة للدكتور أشرف حاتم لتوليه منصب رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

تكريم القيادات

تم تكريم رؤساء الأقسام المنتهية ولايتهم تقديرًا لجهودهم، والترحيب برؤساء الأقسام الجدد، مع التأكيد على دعمهم لتحقيق النجاح في مهامهم الجديدة.

القانون الطبي الجديد

استعرض الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي يمثل إضافة نوعية للمجتمع الطبي، لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتوضيح الأطر القانونية للتعامل مع الأخطاء الطبية.

التعاون لدعم غزة

أشار الدكتور حسام صلاح إلى مشاركة وفد من الكلية برئاسة وزير التعليم العالي للاطمئنان على استقبال المرضى عبر معبر رفح.

وأكد أن مستشفيات قصر العيني على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة من الفلسطينيين، مع توفير دعم طبي شامل للأشقاء في غزة.

فرع جديد في عجمان

ناقش الاجتماع إنشاء فرع جديد لجامعة القاهرة بإمارة عجمان، بمشاركة أساتذة كلية الطب، ما يعزز الريادة العالمية للتعليم الطبي المصري.

الذكاء الاصطناعي في الطب

أعلن الدكتور حسام صلاح عن إطلاق وحدة متخصصة لتطوير التطبيقات الذكية في التعليم والخدمات الصحية داخل كلية الطب.

وأُسند الإشراف على الوحدة للدكتور إيهاب أحمد الرفاعي، مع تعيين منسق بكل قسم لتفعيل المبادرة.

مؤتمر سنوي

أعلن العميد انعقاد المؤتمر السنوي للكلية بعنوان "نحو مجتمع طبي مبتكر" في مايو 2025، مشددًا على أهمية تحقيق نجاح يتفوق على مؤتمر العام الماضي.

تطوير المناهج

ناقش المجلس تعزيز نظام النقاط المعتمدة (5+2) لتخريج طبيب ممارس متميز، بما يعكس أهداف الكلية ويسهم في تطوير المنظومة الطبية.

أنشطة طلابية ومجتمعية

أُعلن عن حفلي تخرج للطلاب الوافدين والمصريين في فبراير 2025. كما استعرض نجاح القوافل الطبية التي نظمتها الكلية في مناطق بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

واختتم الدكتور حسام صلاح الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتطوير جميع أقسام الكلية، لضمان الحفاظ على مكانة قصر العيني كصرح طبي عالمي.

اقرأ أيضا:

شقق جديدة في 9 محافظات.. صندوق التنمية الحضرية يكشف التفاصيل

فرص عمل جديدة للسائقين بالعاصمة الإدارية.. رواتب مجزية وحوافز

طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والصغرى تصل لـ12 بهذه المناطق

بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن تعريب مناهج الطب والصيدلة