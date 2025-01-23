جامعة القاهرة: مستشفى أورام الثدي قدمت 50,618 جلسة علاج كيميائي و18,178 جلسة علاج إشعاعي

كتب- عمر صبري:

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا قدمه الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، حول الخدمات التشخيصية والعلاجية التي قدمتها مستشفى أورام الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام في التجمع الأول خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى استقبال المستشفى 6,328 مريضًا جديدًا، بزيادة 36% عن عام 2023، فيما بلغ إجمالي عدد زيارات المرضى 182,199 زيارة، بزيادة 17% عن العام السابق. كما استقبلت العيادات الخارجية 106,627 مريضًا، بزيادة 16%.

وأوضح التقرير إجراء 1,406 عملية جراحية خلال العام بزيادة 12% عن 2023. وقدمت المستشفى 50,618 جلسة علاج كيميائي، بزيادة 17%، و18,178 جلسة علاج إشعاعي، بزيادة 36%.

كما أجرت 55,704 تحليلات طبية، بزيادة 6%، وبلغ عدد المترددين على عيادة التغذية العلاجية 3,317 مريضًا، بزيادة كبيرة بلغت 156%، بالإضافة إلى ذلك، قدمت المستشفى 2,417 جلسة دعم نفسي، بزيادة 38%.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل للمعهد القومي للأورام ومرافقه باعتباره من أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، حيث يساهم في تقديم خدمات علاجية مجانية لمرضى السرطان إلى جانب الإنتاج البحثي الذي يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المعطي سمرة أن التوسعات التي شهدتها مستشفى الثدي أسهمت في تطوير مستوى الخدمة الطبية والعلاجية وزيادة مساهمتها في المبادرات الرئاسية.

وأكد أن المعهد القومي للأورام هو أول مركز أكاديمي متكامل لعلاج السرطان في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويدير حاليًا ثلاث مستشفيات، بالإضافة إلى مستشفى 500500 في الشيخ زايد.

بدوره، أشار الدكتور عماد الدين شاش، مدير مستشفى الثدي، إلى أن المستشفى استقبلت أكثر من 700,000 مريض منذ تأسيسها عام 2013، وتقدم خدماتها بالمجان دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

وأضاف أن المستشفى تعد شريكًا أساسيًا في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وحرصت على استحداث خدمات جديدة، مثل فريق تثقيفي يقدم معلومات مبسطة للمرضى من خلال فيديوهات، وتخصيص صيادلة لتقديم الإرشادات العلاجية.

توسعات وإنجازات حديثة

شهدت المستشفى مؤخرًا توسعات شملت زيادة مساحتها من 16,000 إلى 25,000 متر مربع، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مثل جهاز علاج إشعاعي ومعجل خطي.

كما تم تطوير المساحات الخضراء والواجهات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية من 5 إلى 16 عيادة. كما استحدثت صيدلية إكلينيكية بمساحة 190 م2 مزودة بأحدث أجهزة تحضير العلاج الكيميائي.

وتمت زيادة عدد أسرة العلاج الكيميائي من 24 إلى 55 سريرًا، مما يسمح بعلاج 150 مريضًا يوميًا. وفي قسم الأشعة، أضيفت أجهزة أشعة مقطعية وأجهزة ماموجرام لفحص الثدي.

كما تم استحداث قسم جديد لعلاج الأورام بالإشعاع لتقديم حوالي 80 جلسة يوميًا.

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