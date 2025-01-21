حقيقة إلغاء مكتب تنسيق دخول الجامعات مع نظام البكالوريا.. مصدر بـ"التعليم العالي" يحسم الأمر

كتب- عمر صبري:

حسمَ مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخبارَ المترددة حول إلغاء مكتب التنسيق المسؤول عن قبول وترشيح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، بالجامعات الحكومية.

وأكد المصدر، خلال تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن فكرة الإلغاء ليست مطروحة، وأن تطوير نظامَي التعليم العالي الجامعي أو التربية والتعليم والبكالوريا، لا يعني إلغاء مكتب التنسيق.

وتابع المصدر: مكتب التنسيق سيعمل بشكل طبيعي؛ حتى مع وجود السنة التأسيسية والتي تعتمد فكرتها على السماح للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 5% من الحدود الدنيا للتنسيق، بالالتحاق لدراسة السنة التأسيسية بإحدى الجامعات الحكومية، ثم استكمال الدراسة بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية، حالة تحقيقه متطلبات نجاح السنة التأسيسية.

ونفى المصدر ما تم تداوله بشأن إلغاء مكتب التنسيق، مشيرًا إلى أنه حتى إن تم تطبيق مقترح البكالوريا والتحسين؛ فإن مكتب التنسيق ستكون لديه القدرة على ترشيح الطلاب الذين يخوضون فرص التحسين وذلك لأن مكتب التنسيق يضم المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، والتي كانت تضم طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، وتظهر نتائجهم نهاية سبتمبر.

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