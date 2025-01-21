تنسيق نصف العام.. منح وتعليم مرن لدعم أبطال الرياضيين الدارسين بجامعة مصر للمعلوماتية

كتب- عمر صبري:

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن الجامعة تدعم مسيرة أبطال مصر الرياضيين ممن يدرسون بكلياتها، حيث نتبنى لائحة دراسية مرنة ونقدم المنح الدراسية لأبطال مصر الرياضيين ونوفر المناخ الدراسي الداعم لمسيرتهم والمتمثل في إمكانية متابعتهم للمحاضرات المسجلة في الوقت المناسب لجدول تدريبهم أو مشاركتهم في البطولات المختلفة، إلى جانب عقد اعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة الأربعة اختبارات هؤلاء الطلاب بشكل لا يتعارض مع مشاركتهم في البطولات، حيث يمكنهم تأجيل امتحاناتهم لوقت لا يتعارض مع جدول مشاركتهم في البطولات.

وقالت، بهجت خلال تصريحات صحفية، إن هذا الأسلوب المرن في التعامل مع الأبطال الرياضيين أثمر عن جذب عددا من الرياضيين للدراسة بالجامعة، حيث تتجاوز نسبتهم الـ 15% من إجمالي عدد طلابنا كما يشارك نحو 120 رياضيا ورياضية في البطولات المحلية والإقليمية والدولية باسم جامعتنا وبفضل هذه التيسيرات للجامعة تحسنت نتائج دراسة جميع أبطالنا الرياضيين، وحققوا نتائج جيدة على المستوى الدراسي والرياضي.

وأضافت أن الجامعة تفخر بالبطل أحمد الجندي الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 برياضة الخماسي الحديث، والطالب في كلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة، والفائز ايضا بمنحة دراسية كاملة وطوال سنوات دراسته في الجامعة، مشيرة الى فخر الجامعة بإنجاز بطل مصر الذهبي، وأيضا بأدائه الدراسي الذي تحسن بفضل البيئة الداعمة التي وفرناها له وبفضل اجتهاده وتنظيمه لوقته.

وأضافت أن الجامعة تفخر أيضا بأبطال مصر من طلاب الجامعة خاصة الطالب محمد أسامة الجندي بكلية تكنولوجيا الأعمال والحاصل على الميدالية الذهبية في كأس العالم للخماسي الحديث للكبار – المجر 2024، والطالبة زينة عامر بكلية تكنولوجيا الأعمال والحاصلة على ميداليتين ذهبيتين الاولى في بطولة العالم للشباب ليتوانيا 2024 والثانية بطولة الجامعات في رياضة الخماسي الحديث، والطالب يوسف ناجي بكلية علوم الحاسب والمعلومات وحارس منتخب الشباب لكرة اليد والحاصل على الميدالية الذهبية في كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن عشرون عاما – تونس 2024، والطالب يحيي حسن كامل بالصف الثاني بكلية علوم الحاسب والمعلومات والحاصل على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين تحت سن 18 عاما في رياضة التايكوندو.

وذكرت أن من طلاب الجامعة الفائزين ببطولات محلية الطالبة مايا محمود عبدالرؤوف بالفصل الثاني بكلية علوم الحاسب والمعلومات والفائزة بالمركز الثاني في بطولة الجامعات لسلاح سيف المبارزة لعام 2023، والطالب بلال محمد فتحي بالفصل الثاني بذات الكلية والفائز ببطولة الجامعات برياضة التايكوندو لعام 2023، والطالب كريم وسام محمد بالفصل الثاني بذات الكلية والفائز بالمركز الثالث في بطولة الجامعات في رياضة التايكوندو لعام 2023 والطالبة زينة احمد عبد الفتاح بالفرقة الثانية بكلية علوم الحاسب والمعلومات والفائزة بالمركز الثاني في رياضة التايكوندو ببطولة الجامعات لعام 2023، وفي رياضة كرة الريشة لدينا ثلاث ابطال شاركوا في بطولة مصر الدولية وهم الطالبة ريم حسين حمدي بالفرقة الاولى بكلية هندسة والطالب مصطفي احمد حمدي بالفرقة الاولي بكلية تكنولوجيا الأعمال، والطالبة مريم خالد عبد العال بالفرقة الاولى بكلية الفنون الرقمية والتصميم، وأخيرا الطالبة هنا علاء الدين بالفرقة الاولى بكلية علوم الحاسب والمعلومات وشاركت برياضة الاسكواش في بطولة مصر الدولية.

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