وزير التعليم العالي لـ"مصراوي": استثمرنا 19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، زيادة ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2023، ووصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى جامعي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عاشور"، في تصريحات لـ"مصراوي": أن ذلك يأتي كجزء من الدعم الكبير لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تحديث وتطوير المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، فضلاً عن تزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم أفضل العلاجات، كما يتم التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات في المستشفيات لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.

وتابع وزير التعليم العالي: المستشفيات تقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون مريض سنويًا، ويشمل ذلك أكثر من 620 ألف عملية جراحية، منها جراحات معقدة مثل العمليات الجراحية الروبوتية.

وأشار إلى استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الطبية، وشمل ذلك افتتاح عدد من المشاريع الكبرى مثل مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ومستشفى السويس الجامعي، ومستشفى سموحة الجامعي.

وأكد أن هذه المشروعات تحسن الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونجحت في علاج أكثر من 400 ألف حالة في مختلف التخصصات.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار الأيام المقبلة

في خطوات.. آخر موعد لدفع فواتير الكهرباء تجنبا للغرامة أو رفع العداد- تفاصيل

حكم تهنئة الأخوة الأقباط في عيد الميلاد - فيديو

بدء القبول بماجستير "التعليم الدولي" بالتعاون بين جامعتي "حلوان و لودفيسبرج الألمانية"