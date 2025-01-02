بدء حجز الخدمات الصحية بعيادات مستشفيات قصر العيني "أون لاين"

كتب- عمر صبري:

تفقد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، العيادات الخارجية، بحضور الدكتورة مروة عدلي، مدير العيادات الخارجية، تأكيدًا على رؤية الإدارة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، بما في ذلك القطاع الصحي، في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات قصر العيني.

وقال "صلاح"، إن العيادات الخارجية شهدت تطبيق نظام رقمي متكامل لتسهيل حجز التذاكر والخدمات الطبية، حيث تم إطلاق منظومة ميكنة تذاكر الحجز في مايو الماضي، مما أدى إلى تقليل التكدس وتحسين كفاءة عملية الحجز وفي سبتمبر، توسع نطاق الرقمنة ليشمل عدة خدمات طبية، منها:

- خدمات الجبس.

- خدمات الليزر.

- عمليات الجراحة الصغرى مثل إزالة الأكياس الدهنية.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، حيث ساهمت في توفير الوقت والجهد للمرضى، فضلًا عن تعزيز كفاءة الأداء داخل العيادات.

وشدد على استكمال عمليات الميكنة من خلال تفعيل خدمة الحجز "أون لاين "بما يتماشى مع المنظومة الرقمية المتبعة حاليًا.

وتابع: ضمن جهود تحسين تجربة المرضى، أهدت جمعية أصدقاء قصر العيني، عربة جولف مخصصة لنقل المرضى غير القادرين على الحركة، مثل مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الحروق والكسور، تسهم هذه المبادرة في تسهيل تنقل المرضى داخل العيادات الخارجية، مما يعكس التزام قصر العيني بتوفير بيئة صحية متكاملة تحترم احتياجات جميع الفئات.

ووجه مديرة العيادات بضرورة متابعة خط سير العربة داخل العيادات وتأمينه، وخلال الجولة تفقد الدكتور حسام صلاح المبنى الجديد للعيادات الخارجية، تحت الإنشاء، حيث يأتي ضمن خطة التوسعات الكبرى لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المرضى إذ يهدف المشروع إلى مضاعفة عدد العيادات والتي يبلغ عددها الحالي 55 عيادة، مما يتيح استقبال أعداد أكبر من المرضى. حيث تستقبل العيادات حاليًا ما يقرب من 3000 مريض يوميًا، وتقدم خدمات صحية متعددة تصل إلى 323 خدمة طبية متخصصة.

وذكر أنه من المتوقع أن يُحدث هذا التطوير طفرة كبيرة في القدرة الاستيعابية ومستوى الخدمات المقدمة إذ يُعد قصر العيني واحدًا من أبرز المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط، حيث تأسس عام 1827 كأول مدرسة للطب في المنطقة، على يد الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك، ومنذ ذلك الحين، شهدت المستشفى مراحل تطوير متتالية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطوير شامل للعيادات الخارجية ضمن الخطة التطويرية القريبة للقصر العيني في إطار رؤية قصر العيني لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية لتخفيف العبء عن المرضى من خلال توفير خدمات حديثة ومتطورة، تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الصحة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية الطبية، وتعزيز البنية التحتية للمنشآت الصحية.

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