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وزير التعليم العالي لـ "مصراوي": الرئيس يتابع شخصيًا إنشاء الجامعات الأهلية

04:32 م الخميس 02 يناير 2025

الدكتور محمد أيمن عاشور

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كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن خطة التوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحظى باهتمام غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عاشور"، في تصريح إلى مصراوي، أن الرئيس يتابع شخصيًا وبشكل مستمر إنشاء الجامعات الأهلية وإنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية، معتبرًا أن هذا الدعم يعكس رؤية القيادة السياسية في تحسين جودة العملية التعليمية، ويعزز من تنوع مسارات التعليم الجامعي بما يساهم في تقديم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن المنظومة التعليمية في مصر حاليًا تضم 20 جامعة أهلية بعدما بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية، ثم توسعت المنظومة بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي 2022/2023 لتشمل 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجامعات الأهلية الأربعة التي تعمل منذ سنوات وهي: النيل، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، الجامعة الفرنسية في مصر، وجامعة مصر للمعلوماتية.

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الدكتور محمد أيمن عاشور إنشاء الجامعات الأهلية وزير التعليم العالي
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