جدول امتحانات كليات جامعة حلوان منتصف العام الدراسي

كتب- عمر صبري:

تشهد جامعة حلوان انتظامًا ملحوظًا في سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، والتي انطلقت وسط إجراءات تنظيمية و تأمينية شاملة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة وضعت خطة متكاملة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، مشيرًا إلى نجاح الخطة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من الامتحانات.

وأضاف: "حرصنا على توفير كافة المستلزمات الضرورية من تجهيزات وكوادر بشرية لضمان انسيابية العملية الامتحانية وراحة الطلاب".

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ مثالي للامتحانات، مؤكدًا التنسيق المستمر بين إدارات الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول.

وأشار إلى توفير الخدمات الطبية والإسعافات الأولية في جميع مواقع الامتحانات تحسباً لأي طارئ.

وتواصل الكليات المختلفة تنفيذ جداول امتحاناتها وفق الخطة الموضوعة، حيث أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب عن جدول الامتحانات كالتالي:-

- كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم 19 ديسمبر وتنتهي 23 يناير.

- التجارة (FMI - BIS) بدأت يوم 1 يناير وتنتهي 23 يناير.

- كلية الحقوق بدأت يوم 21 ديسمبر وتنتهي 22 يناير.

- حقوق إنجليزي بدأت يوم 21 ديسمبر وتنتهي 21 يناير.

- كلية الخدمة الاجتماعية بدأت 19 ديسمبر وتنتهي 23 يناير.

- كلية الآداب بدأت يوم 25 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير.

- كلية التربية بدأت يوم 16 ديسمبر وتنتهي 22 يناير.

- كلية العلوم بدأت يوم 25 ديسمبر وتنتهي 23 يناير.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهي 15 يناير.

- كلية الصيدلة بدأت يوم 29 ديسمبر وتنتهي 23 يناير.

- كلية التمريض بدأت يوم 23 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير.

- معهد فنى تمريض بدأ يوم 23 ديسمبر وينتهي يوم 23 يناير.

- كلية هندسة حلوان بدأت يوم 29 ديسمبر وتنتهي يوم 20 يناير.

- كلية هندسة المطرية بدأت يوم 28 ديسمبر وتنتهي يوم 21 يناير.

- كلية الفنون الجميلة تبدأ يوم 11 يناير وتنتهي يوم 20 يناير.

- كلية التربية الفنية بدأت يوم 28 ديسمبر وتنتهي يوم 18 يناير.

- كلية التربية الموسيقية بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير.

- كلية الفنون التطبيقية بدأت يوم 28 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير.

- كلية علوم الرياضة الهرم تبدأ يوم 4 يناير وتنتهي يوم 23 يناير.

- كلية علوم الرياضة بنات تبدأ يوم 5 يناير وتنتهي يوم 23 يناير.

- كلية الإقتصاد المنزلي بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهي 20 يناير.

- كلية السياحة والفنادق بدأت يوم 23 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير.

- كلية التكنولوجيا والتعليم بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهي يوم 21 يناير.

- كلية علوم التغذية بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهي يوم 23 يناير.

وشملت الاستعدادات توفير المراقبين والملاحظين في جميع اللجان، وتجهيز القاعات بشكل ملائم، وتوفير الرعاية الطبية والأمنية، مما يضمن سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة تساعد الطلاب على تقديم أفضل مستوى من الأداء.

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