وزيرا التعليم والتعليم العالي يستعرضان 9 تخصصات مستقبلية لسوق العمل.. أبرزها التمريض

كتب- عمر صبري:

استعرض وزيرا التعليم والتعليم العالي خلال مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ضمن الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا، 9 تخصصات مستقبلية لسوق العمل كالتالي:

١- الطب.

٢- التكنولوجيا الحيوية.

٣- التمريض.

٤- سلاسل الإمداد.

٥- البرمجة.

٦- الذكاء الاصطناعي.

٧- التجارة.

٨- الآداب.

٩- تكنولوجيا التمويل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

نص التعديل على إضافة إلى القانون المشار إليه مادة رقمها 19 مكررًا، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية

وبشأت الضوابط والقواعد والشروط سيصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

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